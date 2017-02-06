Члены Молодёжной избирательной комиссии Бердска встретились с руководителями местных отделений политических партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

В мероприятии приняли участие также председатель ТИК Галина Лаптева и ее заместитель Наталья Фокина.

Лидеры бердских партийных ячеек рассказали молодым бердчанам о своих программах, о порядке вступления в партию, количественном составе местных отделений партий, о деятельности членов партии в межвыборный период.

В целом, беседа прошла плодотворно, отметили в пресс-центре мэрии. Молодые люди задавали актуальные для себя задавали вопросы. Например, обсуждалась проблема коррупции и наказания за нее, угроза терроризма и методы борьбы с ним. Также обсуждались проблемы агитации и подсчета голосов.

В заключении члены МИК Бердска поблагодарили руководителей местных отделений партий за интересную дискуссию, а партийные лидеры вручили ребятам небольшие сувениры.

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