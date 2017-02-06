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Разбила голову пассажирка Land Cruiser в ДТП с микроавтобусом в Бердске

В пятницу, 3 февраля, в Бердске произошло ДТП с пострадавшими. На трассе М-52 столкнулись микроавтобус и внедорожник.

По информации управления ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла на 36-м километре Чуйского тракта в пределах Бердска в 15.10. Столкнулись «Луидор» под управлением 58-летнего водителя и «Тойота Ленд Крузер», за рулем которого находился 65-летний водитель.

В ДТП, по сообщению регионального управления ГИБДД, пострадала 32-летняя женщина-пассажир внедорожника. У нее диагностировали травму головы.

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Разбила голову пассажирка Land Cruiser в ДТП с микроавтобусом в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [10:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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Облачно, ветер: южный
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07 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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08 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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