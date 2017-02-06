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Режиссер Оливер Стоун, снявший фильм «Украина в огне», считает, что США необходимо обнародовать все существующие документы по Украине. Об этом он заявил в интервью программе «Воскресное время» на Первом канале.
По словам режиссера, люди в США не знают «реального положения вещей».
«Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине, да и по Сирии тоже. Но в первую очередь — по Украине, потому что отсюда начинается новая холодная война. Мы сейчас находимся в очень опасной ситуации», — сказал Стоун. Он добавил, что в США продолжают «рассказывать сказки», о том, что Россия «захватила Крым, направив туда свои войска», что она «присутствует в Донбассе» и «вообще угрожает Украине».
Режиссер также сообщил что все, что происходит -«отвратительно и не случайно».«Трамп выиграл [выборы], и правительству в Киеве нужно, чтобы он продолжал им помогать. Отсюда и осложнение обстановки в Донбассе, а обвиняют опять русских. В официальной американской прессе так и пишут, что русские развязывают войну на Украине», — отметил Стоун.
По мнению режиссера, за конфликтом на Украине стоит ЦРУ. Эта страна «была их целью с самого начала холодной войны».
Оливер Стоун — американский режиссёр, сценарист и продюсер, обладатель нескольких кинопремий. Он выпустил документальный фильм «Украина в огне» о событиях на Украине в 2014 году.
Источник: РБК
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