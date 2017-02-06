Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Оливер Стоун: США должны рассекретить документы по Украине

Режиссер Оливер Стоун, снявший фильм «Украина в огне», считает, что США необходимо обнародовать все существующие документы по Украине. Об этом он заявил в интервью программе «Воскресное время» на Первом канале.

По словам режиссера, люди в США не знают «реального положения вещей».

«Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине, да и по Сирии тоже. Но в первую очередь — по Украине, потому что отсюда начинается новая холодная война. Мы сейчас находимся в очень опасной ситуации», — сказал Стоун. Он добавил, что в США продолжают «рассказывать сказки», о том, что Россия «захватила Крым, направив туда свои войска», что она «присутствует в Донбассе» и «вообще угрожает Украине».

Режиссер также сообщил что все, что происходит -«отвратительно и не случайно».«Трамп выиграл [выборы], и правительству в Киеве нужно, чтобы он продолжал им помогать. Отсюда и осложнение обстановки в Донбассе, а обвиняют опять русских. В официальной американской прессе так и пишут, что русские развязывают войну на Украине», — отметил Стоун.

По мнению режиссера, за конфликтом на Украине стоит ЦРУ. Эта страна «была их целью с самого начала холодной войны».

Оливер Стоун — американский режиссёр, сценарист и продюсер, обладатель нескольких кинопремий. Он выпустил документальный фильм «Украина в огне» о событиях на Украине в 2014 году.

Источник: РБК

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.

Оливер Стоун: США должны рассекретить документы по Украине

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [10:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:05] Губернатор Городецкий приедет в Бердск

[14:55] За неправильный диагноз пациенты имеют право требовать компенсацию с врача

[14:40] Собутыльник матери зарезал ее 14-летнюю дочь за отказ раздеться

Все новости

[15:05] Губернатор Городецкий приедет в Бердск

[14:55] За неправильный диагноз пациенты имеют право требовать компенсацию с врача

[14:40] Собутыльник матери зарезал ее 14-летнюю дочь за отказ раздеться


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -13 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

06 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

07 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 79%

08 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: