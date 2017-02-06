Информацию о возможном понижении температуры горячей воды в некоторых домах Бердска распространил сегодня, 6 февраля, пресс-центр мэрии.

— В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей 1-2 группы на ЦТП-22 возможно понижение параметров горячей воды у потребителей в микрорайоне Северном, — уточнили в бердской мэрии.

По данным управления гражданской защиты, остынет вода в домах №2, 4, 5, 6, 15, 17/1, 17/2, 18, 19, 20 Северного микрорайона, а также в здании ГИБДД с 9 часов утра 6 февраля до 16 часов 17 февраля.

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