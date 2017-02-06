В Госдуме стартовала подготовка комплексного законопроекта, направленного на усиление защиты детей от сексуального насилия. Новые меры против педофилов предложили депутаты и сенаторы, Генпрокуратура и минюст. Все участники заседания на эту тему согласились: наказание за преступления, ломающие жизни детей, должно быть более жестки, передает РГ.

Рабочая группа по подготовке важных поправок была создана в результате обсуждения на одном из январских заседаний законопроекта об отмене условно-досрочного освобождения для педофилов. Депутаты проголосовали за снятие поправок с повестки, признав их противоречащими Основному Закону страны. Согласно Конституции РФ, каждый осужденный за преступление имеет право просить о помиловании или смягчении наказания. Тогда депутаты и решили продумать законопроект, который исключил бы возможность ухода от ответственности педофила, но при этом не противоречил бы Конституции.

На заседании группы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») представила целый ряд инициатив для решения проблемы в комплексе. Во-первых, она предложила создать информационную базу педофилов, которая помогла бы не допустить их до работы с детьми. Такая база должна быть межведомственной и общедоступной, считает Яровая. Следующая необходимая мера — ввести обязательную судебно-психологическую экспертизу лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении детей.

Необходима и программа реабилитации жертв сексуального насилия, добавила она. «Как показывают расследуемые уголовные дела, преступниками становятся те, кто ранее становились жертвами насилия», — объяснила депутат необходимость подобных системных мер.

Член Совфеда Елена Мизулина попросила Госдуму скорее рассмотреть законопроект, который снимет сроки давности по преступлениям педофилов. «Годы уходят на то, чтобы довести дело до суда. И даже если вина установлена, правоохранительные органы вынуждены освобождать преступника из-за истечения срока давности», — отметила она.

Яровая с этим предложением согласна — оно полностью согласуется с конвенцией Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации. Кроме того, вице-спикер предложила ужесточить санкции для серийных педофилов. Сейчас максимальное наказание составляет 4,5 года — даже если преступник растлил сотню детей. «Никакой адекватности и соразмерности нет», — подчеркнула парламентарий.

Генпрокуратура тоже настаивает на ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности детей, поддержал парламентариев начальник правового управления ведомства Владимир Макаров. Он представил и инициативу Генпрокуратуры — разрешить «прослушку» телефонных разговоров лиц, подозреваемых в причастности к исчезновению детей.

По данным ведомства, ежегодно пропавшими без вести в России числятся более 100 тыс. несовершеннолетних, а в розыске по возбужденным уголовным делам находятся около 14 тыс. Для проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий и нужно совершенствовать правовую базу.

Замглавы минюста Дмитрий Аристов полностью поддержал усиление санкций для педофилов. Кроме того, он предложил профилактическую меру: на школьных уроках ОБЖ следует рассказывать детям об опасности сексуального насилия. «Дети сами должны понимать опасности, которые их подстерегают в жизни», — пояснил Аристов.

Вероятно, толчком послужила новокузнецкая трагедия. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 января на Кузбассе из заброшенной шахты подняли тело 12-летней Вики. Ее изнасиловал и сбросил со 100-метровой высоты еще живой 40-летний сосед. Кузбассовцы создали петицию с требованием отменить мораторий на смертную казнь для педофилов.

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