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Гомеопатию хотят признать в России лженаукой

На официальном сайте Российской академии наук в понедельник, 6 февраля, должен быть размещен меморандум, который, как утверждают создатели документа, станет первым в РФ и в мире официальным признанием гомеопатии лженаукой.

Как отмечается, меморандум создан комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН совместно с просветительским фондом «Эволюция». В приложениях к тексту документа будут приведены практические рекомендации Минздраву РФ, врачам и потенциальным пациентам гомеопатов.

Ответственная за это решение комиссия была образована в 1998 году по инициативе нобелевского лауреата по физике, академика Виталия Гинзбурга. Она вырабатывает рекомендации по спорным научным вопросам и занимается публичной критикой лженауки, отмечает издание.

«Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют», — пишет newsru.com.

Гомеопатия представляет собой лечение минимальными дозами препаратов, которые вызывают симптомы, аналогичные симптомам болезни. По сути, в основе термина лежит принцип «лечение подобного подобным».

Современная медицина рассматривает гомеопатию как часть альтернативной, ненаучной медицины, поскольку обоснование гомеопатического принципа противоречит научным представлениям о функционировании здорового и больного организмов. Кроме того, эффективность большинства гомеопатических методов никогда не была доказана, а проводившиеся испытания гомеопатических препаратов не выявляли различий между лекарством и плацебо.

Еще в 2009 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла от гомеопатического лечения людей, которые больны ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и малярией. Исследователи выразили опасение, что из-за недостаточной информированности людей в развивающихся странах гомеопатическое лечение вместо необходимого приводит к смертельным исходам.

Специалисты также подчеркивали, что необходимо признать безответственным для сотрудников системы здравоохранения пропаганду гомеопатии вместо проверенного лечения смертельно опасных заболеваний.

В прошлом году немало шума наделала разоблачительная статья журнала «Вокруг света» о том, что эффект гомеопатических лекарств сравним с плацебо. Автор материала отмечала, что себестоимость производства подобных «медикаментов» не составляет и одного процента от стоимости готового лекарства на прилавке. «Марже должны люто завидовать торговцы наркотиками и оружием», — заключила журналист.

Российские гомеопаты были настолько возмущены текстом материала, что решили подать на журнал в суд. Иск был направлен от имени организации «Национальный совет по гомеопатии», представители которого потребовали от издания разместить статью-опровержение в аналогичном объеме — то есть на семи листах. Замглавреда журнала Егор Быковский тогда отмечал, что гомеопаты сами опровергать сведения из статьи не собирались, а лишь выразили надежду, что издание сделает это за них.

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Гомеопатию хотят признать в России лженаукой

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [08:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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