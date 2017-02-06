В Свердловской области в рамках расследования уголовного дела по факту гибели 7-летней девочки от укусов собак задержаны подозреваемые, сообщили в воскресенье, 5 февраля, главке СКР. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказали в СК, днём 5 февраля в деревне Пальмино Таборинского района обнаружили тело 7-летней девочки с ранами в области шеи, характерными для укусов и следами когтей собак.

По предварительным данным, погибшей оказалась проживавшая в деревне с матерью и братом девочка, 2009 года рождения. Об обнаружении ребёнка несовершеннолетние очевидцы сообщили около 14 часов 20 минут, а прибывший медработник констатировал смерть девочки.

— Установлены и допрошены очевидцы произошедшего инцидента – четверо подростков, которые непосредственно видели лежащее тело девочки возле детской площадки, расположенной за местным Домом культуры. При этом недалеко от ребёнка находились две большие собаки, без намордников и поводков. Также следствием СК России установлены две семьи, в которых содержались две указанные беспородные собаки, опознанные очевидцами. Кроме того, установлены двое местных жителей, 1963 и 1975 годов рождения – хозяева собак. Под контролем следователей, указанные граждане самостоятельно умертвили своих животных. С учетом того, что на телах собак имелись явные следы вещества, похожего на кровь, при помощи эксперта у животных отобраны необходимые образцы для сравнительной экспертизы, — рассказали подробности в СК.

С учетом результатов всех неотложных следственных действий, следователем Следственного комитета также принято решение о задержании в качестве подозреваемых по уголовному делу хозяев собак. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, также в ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении задержанным соответствующего обвинения. По уголовному делу продолжается допрос свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз (судебная медицинская экспертиза тела погибшей девочки, судебные молекулярно-генетическая и медико-криминалистическая экспертизы).

Будут проверены действия должностных лиц, ответственных за соблюдение правил содержания домашних животных. Следственным путем устанавливается, имелись ли ранее факты агрессивного поведения указанных животных в отношении людей, проводилась ли работа по выявлению заболеваний животных, в том числе, бешенства. Будет установлено, почему малолетний ребенок находился на улице один, без присмотра со стороны взрослых.

3 февраля в Хабаровском крае 5-летняя девочка умерла от укуса собаки, принадлежавшей ее бабушке. По предварительным данным, во время игры пес вцепился ребенку в шею и задел сонную артерию. Родственники сообщили, что раньше случаев нападения животного на людей не было.

В минувший четверг похожий случай произошел в Москве: собаки загрызли в центре города пожилую женщину. Позднее выяснилось, что четырех собак на территорию одного из государственных учреждений на улице Казакова в Москве выпустил из вольера охранник, не убедившись в отсутствии посторонних.

Позже стало известно, что следователи установили личность погибшей женщины. Ею оказалось Валерия Вац — вдова советского диктора, переводчика-синхрониста и киноактера Кирилла Ваца. Пока следователи не выяснили, как она оказалась на территории Минспорта.

Ранее также сообщалось о задержании сотрудника ЧОПа, который, как предполагают правоохранители, и спустил собак, не убедившись, что на территории нет посторонних.

В Бердске сейчас идет суд против хозяина псов-людоедов, которые сняли скальп и отгрызли ухо марафонцу из Новосибирска. Владелец животных, которого суд обязал выплатить крупную компенсацию пострадавшим, в очередном процессе не признает своей вины, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Новости smi2.ru