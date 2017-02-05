Всю зиму кормлю птиц салом и семечками. Прилетают разные: снегири, воробьи, синички, поползни. Ну и голуби: куда же без них))).

Сало висит постоянно, а семечки высыпаю примерно в 17.00, т. е. режим уже выработан. Сегодня прилетели какие-то новые гости, никогда их не видела. Кто это? Их даже поползни опасаются, хотя у них клюв длиннее. Сидят спокойно и разгрызают семечки, не слетая с места.

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