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Что это за птицы?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала горный поток:

Всю зиму кормлю птиц салом и семечками. Прилетают разные: снегири, воробьи, синички, поползни. Ну и голуби: куда же без них))).

Сало висит постоянно, а семечки высыпаю примерно в 17.00, т. е. режим уже выработан. Сегодня прилетели какие-то новые гости, никогда их не видела. Кто это? Их даже поползни опасаются, хотя у них клюв длиннее. Сидят спокойно и разгрызают семечки, не слетая с места.

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Что это за птицы?Что это за птицы?Что это за птицы?Что это за птицы?Что это за птицы?

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 февраля 2017 г. [18:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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