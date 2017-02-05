Опасности на бердских дорогах

Ну вот, прошла неделя, и у меня есть время поделиться своим мнением.

Ехал я в прошлое воскресенье по своим делам (на счетчик видео не обращайте внимания, он выставлен неправильно) по улице Островского в сторону центра. Наученный статистикой и личным опытом — не спешил. И на следующем перекрестке, на мой «зеленый» светофор выруливает справа машинка и рулит себе впереди меня в попутном направлении…Стало интересно, догоняю, обгоняю…

За рулем учебного автомобиля молоденькая девушка, а как назвать того, кто справа от неё….затрудняюсь сказать, но мнение есть, и оно нецензурное…

Чему учит данный «инструктор» и как учит? К тому-же он подверг опасности, возможно, смертельной, своего ученика… Если получится выложить мое видео, обратите внимание.

От редакции: Видео не пришло, только фото.

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