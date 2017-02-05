Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

В какую секцию отдать ребенка в 3,5 года?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Аноним:

В какую секцию отдать ребенка в 3,5 года? Может, у кого есть опыт, куда можно поводить мальчика? Желательно Микрорайон…

Новости smi2.ru

  • Записала ребенка в карате. Где взять справку? (13)
  • Юной бердчанке с ребенком не на что жить (129)
  • Что за женщина собирает деньги в помощь семье, потерявшей в ДТП ребенка? (20)
  • Умерли в роддоме ребенок и его мать после кесарева (6)
  • У Путина родился двоюродный брат Шойгу (4)

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 февраля 2017 г. [17:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[05-02] Что это за птицы?

[05-02] Чему учит этот «инструктор»?

[05-02] В какую секцию отдать ребенка в 3,5 года?

Все новости

[05-02] Что это за птицы?

[05-02] Чему учит этот «инструктор»?

[05-02] В какую секцию отдать ребенка в 3,5 года?


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -13 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

06 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

07 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 79%

08 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: