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В какую секцию отдать ребенка в 3,5 года? Может, у кого есть опыт, куда можно поводить мальчика? Желательно Микрорайон…
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 февраля 2017 г. [17:10]
[05-02] Чему учит этот «инструктор»?
[05-02] В какую секцию отдать ребенка в 3,5 года?
[05-02] Чему учит этот «инструктор»?
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