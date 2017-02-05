Новосибирский арбитраж признал сделки с земельными участками в Барышевском сельсовете, который граничит с Бердском, незаконными. Теперь у прокуратуры есть основания для возбуждения уголовного дела в отношении бывших руководителей муниципального образования.

Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконными сделки о передаче Барышевским сельсоветом четырех земельных участков в безвозмездное срочное пользование различным садоводческим товариществам, совершенные летом и осенью 2015 года. Вся земля теперь будет возвращена по акту приема-передачи администрации Новосибирского района, которая, по информации Тайги.инфо, уже подготовила документы для возбуждения исполнительного производства.

Однако это не точка в громком деле о распродаже земли, запроектированной под строительство Восточного обхода — трассой федерального значения. Скорее, запятая, далее вопрос перемещается в сторону дальнейшего прокурорского расследования теперь уже по факту экономического ущерба от действий администрации Барышевского сельсовета. По приблизительным подсчетам это около 150 млн рублей. За эту сумму государству пришлось бы выкупать землю у новых собственников, потому что иначе реализовать проект по строительству дороги федерального значения было бы невозможно, поскольку границы ее были утверждены еще в 2014 году.

О том как происходила передача участков и кто числился в выгодоприобретателях, Тайга.инфо уже рассказывала. На территории Барышевского сельсовета начали массово организовываться различные садоводческие товарищества, остро нуждающиеся в участках, серди которых были в том числе ТСН «Виктория», ДНТ «Ключи-7», ТСН «Гринпарк» и ТСН «Полянка», которые теперь по решению суда обязаны землю вернуть Новосибирскому району.

Любопытно, что земля передавалась не «простым смертным». Как пример приведем ДНТ с говорящим названием «Эльдорадо», расположение которого в санитарно-защитной зоне Федерального научного центра «Вектор» лоббировал депутат Новосибирского райсовета Олег Агуреев. В списках членов ДНТ были фамилии родственников и приближенных Натальи Пшеничной, на тот момент являвшейся главой сельсовета — ее дяди Леонтия Невмержицкого, бывшего депутата местного сельсовета Алексей Чудагашева.

Особого внимания заслуживает еще одна «дачница» — Елена Фролова. Именно на нее Пшеничная в самую «горячую» пору подписания документов о передаче участков возложила обязанности врио главы сельсовета. Хотя по закону Фролова, имеющая тяжелое неврологическое заболевание, работать на муниципальной должности не имела права. Остается предположить, что Пшеничная любой ценой стремилась обезопасить себя на случай будущих судебных разбирательств.

Документы о разделе земельных участков готовил опытный кадастровый инженер Александр Маньковский. Когда-то был консультантом экс-мэра Бердска Ильи Потапова, а сейчас — доверенное лицо Андрея Юрченко, тоже теперь уже бывшего главы Мичуринского сельсовета. Маньковский вряд ли мог не знать, что Барышевский сельсовет не имел законных полномочий этой землей распоряжаться.

Еще более странным выглядит тот факт, что проект планировки и межевания территории, без которого, по сути, невозможно было предоставление земельных участков под строительство автомобильной дороги, Барышевский сельсовет готовил с марта по октябрь 2015 года. То есть, ровно до того момента, пока не была приведена в исполнение схема передачи государственной земли нужным лицам для последующей перепродажи государству его же собственности, но теперь уже по рыночной стоимости.

Нынешняя администрация Барышевского сельсовета обоснованность требований администрации Новосибирского района по возврату земельных участков признает безоговорочно. Хотя в ход судебных разбирательств и пытались вмешаться третьи лица — обиженные «дачники», которым не удалось поживиться за государственный счет.

Напомним, что именно на территории Барышевского сельсовета 19 января произошла трагедия в конном клубе «Аллюр». Здесь, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обрушилась крыша манежа. Под завалами погибли двое — 15-летняя бердская школьница и тренер, три человека пострадали. «Аллюр» арендовал участок бывшего пионерского лагеря у «Почты России», чье все имущество принадлежит государству.

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