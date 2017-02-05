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[16:00] Горящая мусорная свалка заволокла смрадом новосибирский Академгородок
[13:00] Рогозин о санкциях: «А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?»
[16:00] Горящая мусорная свалка заволокла смрадом новосибирский Академгородок
[13:00] Рогозин о санкциях: «А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?»
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