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[16:00] Горящая мусорная свалка заволокла смрадом новосибирский Академгородок

[13:00] Рогозин о санкциях: «А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?»

[12:55] Трамп уважает Путина

Все новости

[16:00] Горящая мусорная свалка заволокла смрадом новосибирский Академгородок

[13:00] Рогозин о санкциях: «А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?»

[12:55] Трамп уважает Путина


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Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 80%

05 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -13 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

06 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

07 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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