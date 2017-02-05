Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против россиян, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (ЕС) намерены в середине марта пролонгировать санкции на еще шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук», — говорится в сообщении агентства.

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году. Поводом для такого решения послужили события на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.

15 сентября ЕС в очередной раз продлил действие ограничений до марта 2017 года.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем твиттере прокомментировал сообщения СМИ о планах руководства Европейского союза о продлении санкций в отношении России.

«А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?», — написал он.

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