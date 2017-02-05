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Президент США заявил, что уважает российского коллегу Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом, пишет РИА Новости.
Слова американского лидера привел телеканал Fox News, где в ближайшие дни выйдет интервью с главой государства.
По словам Трампа, будет лучше, если страны смогут наладить диалог. Однако он признает, что не знает, получится ли это.
«И если Россия поможет нам в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в ряде стран, в том числе в США и РФ), что является ключевым сражением, и с исламским терроризмом по всему миру — это хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею», — сказал он.
Интервью Трампа выйдет в эфир тремя частями — в воскресенье, понедельник и во вторник.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 февраля 2017 г. [12:55]
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