Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Трамп уважает Путина

Президент США заявил, что уважает российского коллегу Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом, пишет РИА Новости.

Слова американского лидера привел телеканал Fox News, где в ближайшие дни выйдет интервью с главой государства.

По словам Трампа, будет лучше, если страны смогут наладить диалог. Однако он признает, что не знает, получится ли это.

«И если Россия поможет нам в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в ряде стран, в том числе в США и РФ), что является ключевым сражением, и с исламским терроризмом по всему миру — это хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею», — сказал он.

Интервью Трампа выйдет в эфир тремя частями — в воскресенье, понедельник и во вторник.

Новости smi2.ru

  • Ирина Роднина извинилась за фото Барака Обамы с бананом в Twitter (49)
  • Инаугурационная речь Дональда Трампа (4)
  • Вербовал ли КГБ Барака Обаму? (6)
  • 45% россиян проголосовали бы за Трампа (8)
Трамп уважает Путина

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 февраля 2017 г. [12:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[16:00] Горящая мусорная свалка заволокла смрадом новосибирский Академгородок

[13:00] Рогозин о санкциях: «А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?»

[12:55] Трамп уважает Путина

Все новости

[16:00] Горящая мусорная свалка заволокла смрадом новосибирский Академгородок

[13:00] Рогозин о санкциях: «А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?»

[12:55] Трамп уважает Путина


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 80%

05 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -13 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

06 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

07 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: