Президент США заявил, что уважает российского коллегу Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом, пишет РИА Новости.

Слова американского лидера привел телеканал Fox News, где в ближайшие дни выйдет интервью с главой государства.

По словам Трампа, будет лучше, если страны смогут наладить диалог. Однако он признает, что не знает, получится ли это.

«И если Россия поможет нам в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в ряде стран, в том числе в США и РФ), что является ключевым сражением, и с исламским терроризмом по всему миру — это хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею», — сказал он.

Интервью Трампа выйдет в эфир тремя частями — в воскресенье, понедельник и во вторник.

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