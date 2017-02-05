Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну заявил в субботу, что постановление правительства о помиловании и внесении поправок в уголовное законодательство, вызвавшее масштабные протесты в стране, будет отменено. Об этом глава кабинета министров заявил в своем телеобращении.

«Завтра (в воскресенье — прим. ТАСС) мы проведем чрезвычайное заседание правительства для отмены этого постановления», — пообещал он.

Правительство идет на уступки

«Я не хочу раскалывать Румынию. В настоящее время Румыния как будто расколота на две части, если не больше, и это последнее, чего я хочу», — подчеркнул премьер.

Вместе с тем Гриндяну уточнил, что поправки в Уголовный кодекс и Кодекс уголовной процедуры все же необходимо внести в соответствии с требованиями Конституционного суда. Поэтому, после консультаций с другими партиями, «соответствующий проект закона в кратчайшие сроки будет направлен в парламент».

«Я быстро начну консультации с другими партиями на основе решений Конституционного суда и имеющегося текста, за исключением оспариваемого порога в 200 тысяч лей (выведение из под действия Уголовного кодекса коррупционных деяний, нанесших ущерб на сумму менее 200 тысяч лей ($47,7 тыс.) — прим. ТАСС), с тем, чтобы после этого диалога в кратчайшие сроки направить соответствующий проект закона в парламент», — сказал он. Таким образом, большая часть намеченных мер будет претворена в жизнь, но с соблюдением необходимых процедур и в условиях гласности.

«Мы приняли решение отменить это постановление для того, чтобы люди поняли, что нашей целью не была защита от правосудия», — заявил спикер Сената, лидер входящего в правящую коалицию Альянса либералов и демократов Кэлин Попеску-Тэричану. Он подчеркнул, что наряду с многотысячными манифестациями противников постановления в стране имела место масштабная кампания по дезинформации населения. «Речь идет не о том, что мы уступили противнику, а о том, чтобы иметь мудрость и действовать в интересах страны», — подчеркнул Попеску-Тэричану.

Оппозиция призывает к бдительности

«Решение, объявленное премьер-министром Сорином Гриндяну, — важный шаг к нормализации», — заявила представитель президентской администрации Мэдэлина Добровольски. «Правительство совершило грубую ошибку и несет ответственность за урегулирование кризиса, который само создало. Протестующие люди выдвигают законные, демократические, справедливые требования, и правительство должно понять, что граждане не согласятся на меньшее», — подчеркнула она.

Исполняющая обязанности лидера оппозиционной Национал-либеральной партии (НЛП) Ралука Туркан, в свою очередь, призвала «сохранять бдительность», подчеркнув, что «опасность не миновала полностью». Политик заявила, что необходимы «дополнительные прояснения» и «публичные гарантии», чтобы окончательно «положить конец попыткам спасти политиков-коррупционеров и нанести удар по ведомствам, которые ведут борьбу с коррупцией».

В то время, когда премьер выступал с заявлением, численность манифестантов на площади перед штаб-квартирой правительства достигала, согласно агентству Agerpres, 90 тыс. Всего же в стране в акциях протеста принимали участие до полумиллиона человек. У протестующих были плакаты с надписями «Место воров — в тюрьме!», «Отменить постановление и уйти!», «Досрочные выборы!». Это дало многим комментаторам основание полагать, что антиправительственные выступления в Румынии с отменой постановления не завершатся.

Политические корни конфликта

После общих выборов 11 декабря 2016 года в Румынии возникло противостояние между президентом Клаусом Йоханнисом, который вышел из Национал-либеральной партии (НЛП), с одной стороны, и парламентским большинством и правительством, которые образовали Социал-демократическая партия (СДП) и Альянс либералов и демократов (АЛДЕ), — с другой.

Это противостояние приняло форму борьбы с коррупцией. Так, Национальное управление по борьбе с коррупцией за последние несколько лет отправило за решетку многочисленных высокопоставленных чиновников и бизнесменов, в большинстве своем — социал-демократов. В свою очередь, СДП утверждает, что в реальности речь идет о злоупотреблениях органов правосудия, которые выполняют политический заказ президента и НЛП.

В минувший вторник социал-демократическое правительство при помощи срочной процедуры, в обход парламента и президента, приняло ряд нормативных актов, цель которых, как утверждают многие СМИ, — освободить от уголовной ответственности ряд обвиняемых в коррупции или уже осужденных социал-демократов, среди которых и лидер СДП, спикер Палаты депутатов Ливиу Драгня. После этого в стране развернулись масштабные антиправительственные акции протеста.

Источник: ТАСС

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