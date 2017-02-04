Некая организация «Русская повстанцеская армия» заявила о причастности к убийству депутата Искитимского района Владимира Шевцова. Письмо с указанием на это пришло на редакционную почту «Курьер.Среда.Бердск».

В своем обращении организация заявила, что занимается преследованием коррупционеров по всей территории России, и дескать «кара достигнет каждого». «Повстанческая армия» также заявила, что сформирована «из русских добровольцев, воюющих в АТО на стороне Украины».

Иную информацию от организации получить не удалось. На письмо с просьбой отправить свой телефон «повстанческая армия» не ответила. Группа организации в соцсети «Вконтакте» оказалась заблокированной на основании требования Генпрокуратуры. Впрочем, в списке экстремистских эта организация не значится. Там есть некая «украинская повстанческая армия».

По сообщению российских СМИ, ранее «Русская повстанческая армия» уже заявляла о причастности к другим инцидентам на территории России, в том числе за крупную аварию на ТЭЦ в Мурманске и поджог так называемой «фабрики троллей» в Санкт-Петербурге. При этом, их заявления, также отправленные по почте, содержали неточности, а правоохранители отрицали причастность к происшествиям.

Напомним, об убийстве депутата Владимира Шевцова стало известно вчера, 3 февраля. Его тело с ножевыми ранениями обнаружили в Заельцовском бору. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

До своей смерти Шевцов являлся фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняли в хищении 29,2 млн рублей ЗАО «Крестьянское коллективное хозяйство», где он являлся гендиректором.

По версии следствия, Шевцов, злоупотребляя доверием уполномочившего его акционера ЗАО «КХК» — ЗАО «Старком», поставил на голосование и одобрил сделку по займу себе как физическому лицу денежных средств ЗАО «ККХ» в размере 30 млн рублей, а затем одобрил сделку купли-продажи ЗАО «ККХ» принадлежащего ему земельного участка по завышенной цене, что привело к зачёту встречных однородных требований.

Дело было передано в суд, однако приговор Шевцову вынести не успели. Известно, что Шевцов прошел в Совет депутатов Искитимского района от партии «Единая Россия».

Новости smi2.ru