Все мы люди, все мы человеки, и всем нам свойственно иногда злиться. Злоба и агрессия заложена в нас самой природой и чаще всего проявляется вследствие определённых проблем.

Так уж получилось, что сегодня мы живём чуть ли не в тотальном окружении великого множества проблем. Проблемы эти в основном порождены социально-экономическим кризисом, который нас вернул в «лихие» девяностые. Этот кризис и обострил в людях животные инстинкты и вынес на поверхность все наши пороки. Оправдывая всё это мы, сразу вспоминаем старую русскую поговорку: «Это не я такой, это жизнь такая».

Конечно же, никому не хочется брать на себя ответственность за свою жестокость и агрессию, тем самым признавая свою слабость. Вот потому люди и обвиняют во всех своих грехах не себя любимого, а весь окружающий мир. Очень удобная позиция.

Почему же так случается? Не потому ли, что именно внешняя среда влияет на душевное состояние человека и естественно на его эмоции? Выходит, что через свои эмоции мы мстим всему миру своей ответной злобой и агрессией. Но это нас не оправдывает. Порой под горячую руку попадают совершенно случайные и невинные люди. Конечно же, так проще жить, и постепенно в головах таких людей зарождается понимание того, что эта старинная русская поговорка является истиной в последней инстанции. Наверное, из-за этого многие из нас и разучились управлять своими эмоциями.

Тем временем злоба и агрессия уже захлестнула нас и в реальной жизни и в интернете. Не без помощи властей нас разделили на богатых и бедных, на верующих и не верующих, на курящих и противников курения, на сторонников властей и оппозиционеров. И на многие другие противоположности. Как говорится: «Разделяй и властвуй».

И между всеми этими категориями общества, которые в одночасье стали противниками друг другу, бушуют страсти, и происходят самые настоящие баталии. В интернете, на форумах и в комментариях к статьям в СМИ, в основном силами пишущих «анонимов» разжигаются такие страсти, что порой кажется, что вот-вот начнутся самые настоящие боевые действия. Оскорбления и сплетни в адрес конкретных людей там, наверное, самое безобидное действо.

В офлайне же злоба и агрессия уже приносит обществу реальное зло. Агрессивные автолюбители калечат пешеходов и других участников дорожного движения, кондукторы и водители маршруток высаживают детей на пустынные дороги в 30-градусные морозы. Сосед стреляет из травматического оружия в соседей, за то что они ведут себя шумно в новогоднюю ночь. Сын убивает своих родителей…

И всё это дополняют развязанная в мире информационная война, негативный пиар, и что важно, равнодушие людей ко всему происходящему вокруг.

Всё это уже трудно объяснить обычным в кризис повышением тревоги за свою жизнь и страхом за банальное выживание.

Ведущие мировые социологи и экономисты из экспертной группы нескольких ведущих университетов мира каждый год рассчитывают глобальный индекс, который характеризует относительное миролюбие стран и уровень безопасности проживания в них.

Россия в этом рейтинге занимает не самое почётное 136 место из 144 стран. Нашими соседями по рейтингу являются такие страны как: Пакистан, Афганистан, Судан, Чад и Ирак. Самой миролюбивой страной является Новая Зеландия. Новой Зеландии легко, ведь они живут на островах вдалеке от всего бушующего и клокочущего мира. Несмотря на то, что этот рейтинг составлен, скорее всего, субъективно, все равно обидно за свою страну.

Почему мы стали такими? Вроде бы все воспитывались родителями на семейных ценностях в условиях добропорядочности и разумной морали.

Откуда злость? Откуда в стране появилось агрессивно-послушное большинство? И как это всё победить? Вопросов много, ответов мало. Кризис кризисом, но жизнь-то продолжается. И хотя в ней всё меньше и меньше позитива, но он всё же есть. Остаётся его только поискать. Ведь даже злые люди не всегда были таковыми. И даже они в другой ситуации могут быть приятными в общении людьми.

Что же делать со всем этим? Расхлёбывать собственные эмоции внутри себя? Ведь злость такая же эмоция, как и радость, только со знаком минус. Или взять, и всем отомстить, ударить, оскорбить, унизить в ответ, обидеться и разгневаться?

Первое что приходит на ум — побеждать зло нужно добром. И всегда помнить, что зло – это признак несовершенства и слабости, неразрешённых внутренних проблем.

Второе — нужно уметь прощать. Третье — нужно уметь собой владеть. Четвёртое — выразить протест злобе и агрессии. Пятое — воздействовать на злобу другого человека. Шестое — соблюдать баланс между негативными и позитивными эмоциями. Седьмое — быть терпимее. Кто продолжит этот список? Или всё же плюнуть на всё и ждать окончания кризиса?..

Фото с сайта belvpo.com

Источник: ЖЖ

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