Вызвавшее огромный резонанс убийство 12-летней новокузнечанки Виктории Реймер заставило кузбассовцев обратить внимание на одну из онлайн-петиций, написанную на имя президента России Владимира Путина.

— От безнаказанности или возможности избежать сурового наказания нелюди делают все, что хотят! – пишут авторы петиции. — От лица всех любящих родителей мы обращаемся к Вам с просьбой отменить мораторий на смертную казнь, если преступление было совершенно по отношению к несовершеннолетнему.

Тысячи кузбассовцев поддерживают эту просьбу, отмечая, что они, будучи родителями, обеспокоены безопасностью своих детей, передает портал city-n.ru. На момент этой публикации петицию подписали более 68,5 тыс. человек. Когда число подписей достигнет 100 тысяч, петиция будет передана президенту России.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жестокое убийство девочки произошло в Новокузнецке 26 января. Сосед Вики изнасиловал ее и бросил еще живой в шахту. Как установила экспертиза, девочка умерла от травм головы и шеи, полученных при падении со 100-метровой высоты.

Подозреваемый Евгений Бухарин ранее был судим за кражу, сейчас примерный семьянин, охотник, любитель покататься на снегоходе. Местные жители утверждают, что он является соседом семьи Реймер, а ранее работал с отцом Виктории на шахте, поэтому девочка согласилась сесть к нему на снегоход в ответ на предложение подвезти её до сестры – Бухарин был ей знаком.

Бухарин задержан, Следственный комитет, который расследует зверское преступление, назначил ряд экспертиз.

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