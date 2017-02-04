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Следственным отделом по городу Белгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), сообщает сайт СК РФ по Белгородской области.
По версии следствия, в мае 2016 года подозреваемая разместила на своей странице в одной из социальных сетей фотографии, на которых изображено, что она прикуривает сигарету от свечей в храме, оскорбляя тем самым чувства верующих.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 февраля 2017 г. [11:10]
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