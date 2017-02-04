Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

За прикуривание сигареты от свечи в храме СК возбудил уголовное дело

Следственным отделом по городу Белгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), сообщает сайт СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, в мае 2016 года подозреваемая разместила на своей странице в одной из социальных сетей фотографии, на которых изображено, что она прикуривает сигарету от свечей в храме, оскорбляя тем самым чувства верующих.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Новости smi2.ru

  • Прокуратура: Режиссер оперы «Тангейзер» осквернил образ Христа (40)
  • Православный активист Задоя оскорбляется и жалуется в полицию на «Курьер. Среда. Бердск» (23)
  • Пикет священников: чувства верующих защищает Господь, а не Уголовный кодекс (6)
  • Памятник замученным животным хотят поставить в Хабаровске (0)
  • Николай Валуев присоединился к молитвенному стоянию против «Тангейзера» в Новосибирске (89)
За прикуривание сигареты от свечи в храме СК возбудил уголовное дело

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 февраля 2017 г. [11:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:35] Заявила о причастности к убийству депутата Шевцова «Русская повстанцес...

[12:55] Почему вокруг злость и агрессия? Субботние посиделки с Берни

[12:35] Вернуть смертную казнь требуют после жестокого убийства 12-летней девочки в...

Все новости

[14:35] Заявила о причастности к убийству депутата Шевцова «Русская повстанцес...

[12:55] Почему вокруг злость и агрессия? Субботние посиделки с Берни

[12:35] Вернуть смертную казнь требуют после жестокого убийства 12-летней девочки в...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 79%

04 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 80%

05 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -13 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

06 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: