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РПЦ запустило мессенджер «Правжизнь Телеграмм». Поздравляем!

Православный интернет-проект «Правжизнь.рф» выпустил приложение «Правжизнь Телеграмм», которое позволяет обмениваться быстрыми сообщениями, а также пересылать фото, аудио- и видеозаписи, различные файлы. Кроме того, приложение дает возможность подписаться на официальный канал того или иного храма или войти в общую группу какого-либо храма, сообщает сайт Патриархия.ру.

Для священнослужителей сервис «Правжизнь Телеграмм» будет полезен целым рядом возможностей. С его помощью они смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования.

Прихожане, в свою очередь, смогут ближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим. Также при помощи приложения они смогут следить за событиями жизни избранного ими храма или монастыря.

Приложение «Правжизнь Телеграмм» создано на платформе мессенджера Telegram, поддерживает восемь языков общения. Скачать мессенджер можно по ссылке https://pravzhizn.ru/downloadmessenger.

Ранее в мессенджере Telegram открылся информационный канал Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. Его подписчики могут получать самые свежие новости о жизни и служении Патриарха Кирилла. Канал доступен по ссылке https://telegram.me/patriarch_press

При поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и при участии журнала «Фома» и радио «Вера» в Telegram появилось еще два канала православной тематики. Первый из них — https://telegram.me/gospeleveryday — присылает отрывки из Евангелия с аудиокомментариями известных священников, а другой — https://telegram.me/pravcalendar — знакомит подписчиков с церковным календарем на текущий день.

Новости smi2.ru

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РПЦ запустило мессенджер «Правжизнь Телеграмм». Поздравляем!

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 февраля 2017 г. [11:05]

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