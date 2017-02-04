Нейробиологи из Университета Ньюкасла (Великобритания) обнаружили, что люди, страдающие мисофонией, имеют нетипичные особенности работы мозга. Под мисофонией понимают сильное отвращение к любым физиологическим звукам, издаваемым другим человеком: чавканье, зевота, кашель, пыхтение и так далее. Статья опубликована в Current Biology. В процессе исследования добровольцы слушали три типа звуков: нейтральные — например, шум дождя, неприятные всем — например, плач ребенка, и характерные звуки приема пищи. При этом половина участников эксперимента страдала мисофонией, то есть по их же собственным словам, очень болезненно реагировала на звуки третьей категории. Все участники в момент прослушивания звуков находились в аппарате МРТ для сканирования работы мозга.

В результате выяснилось, что у людей с мисофонией присутствует нетипичная связь между лобной долей и передней островной корой головного мозга, задействованной в обработке эмоций. Активность обеих зон у них была максимально высокой в момент прослушивания звуков чавканья и пыхтенья. Кроме того, у тех же людей наблюдались сильные стрессовые реакции — учащение сердцебиения и усиление потливости.

Пока у ученых еще много вопросов. Прежде всего, непонятно, с какой целью природа предусмотрела подобные сильные реакции на физиологические звуки.

Источник: РГ

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