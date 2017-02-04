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27–29 января в спортивном комплексе «Энергия» (ОбьГЭС) состоялось открытое первенство Новосибирска по тайскому боксу памяти Героя России Виталия Потылицына. Его организаторами выступили управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и Федерация тайского бокса Новосибирской области.
Турнир в память о Герое проводится уже в пятый раз. В этом году он стал отборочным на Кубок и Первенство России по тайскому боксу, которое пройдет в феврале в Красноярске. В соревнованиях приняло участие более 150 спортсменов из Новосибирска, Прокопьевска, Киселевска, Кемерова, Томска, р.п. Кольцово, Бердска, Мошкова, Черепанова, Омска.
Соревнования проводились по олимпийской системе — спортсмен выбывает после первого поражения. Результаты воспитанников тренера Дмитрия Тараторина — из семи заявленных, все заняли призовые места.
Победителями турнира стали бойцы спортивного клуба смешанных единоборств «БЕРДСК» Эмзар Батаев, Данил Ярцев (в первом бою отправил своего соперника в нокдаун) и Алексей Гейштов.
Серебряными призерами стали Евгений Павлов и Михаил Гейштов (в первом бою одержал победу нокаутом, отправив своего соперника на канвас).
И бронзовые медали завоевали Семен Мякин и Кирилл Нагорный.
Приглашаем всех желающих на тренировки, а также ищем постоянных спонсоров: 8-952-913-2784 Дмитрий Вадимович.
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