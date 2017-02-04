Традиционный «Звездный час» собрал 1 февраля в выставочном зале ДХШ «Весна» учащихся, их родителей, друзей и преподавателей, чтобы отметить 23-й день рождения школы, и в этот замечательный день наградить лучших призами, дипломами, медалями и сладкими подарками.

В начале мероприятия своих соседей — юных художников, скульпторов и мультипликаторов — поприветствовали выступлениями начинающие эстрадные певцы, учащиеся ДШИ «Берегиня».

Директор ДХШ «Весна» Юдинцева Татьяна Николаевна поздравила собравшихся с днем рождения школы и объявила награждение учащихся-призеров, лауреатов и участников школьных, городских, областных и международных конкурсов и выставок. С каждым годом их становится всё больше, принося славу любимой школе и родному городу. Счастливые лица награжденных остались на снимках многочисленных фотографов — родителей и друзей, разделивших с ними радость от полученных наград и подарков.

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