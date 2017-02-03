Прихожу сегодня вечером с работы домой, а в двери чистый конверт с письмом от некоего ООО «Региональное бюро взысканий» — вот сюрприз! Будто бы задолженность перед МУП УК ЖКХ , а я точно знаю, что мама пенсионерка (как и большинство пенсионеров) платят всегда коммуналку с пенсии в первую очередь.

И что же все это значит тогда? Что за аферисты? Есть мнения на сей счет?

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