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Что за аферисты?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:

Прихожу сегодня вечером с работы домой, а в двери чистый конверт с письмом от некоего ООО «Региональное бюро взысканий» — вот сюрприз! Будто бы задолженность перед МУП УК ЖКХ , а я точно знаю, что мама пенсионерка (как и большинство пенсионеров) платят всегда коммуналку с пенсии в первую очередь.

И что же все это значит тогда? Что за аферисты? Есть мнения на сей счет?

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Что за аферисты?

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [21:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 79%

04 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 80%

05 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -13 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

06 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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