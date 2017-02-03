USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Прихожу сегодня вечером с работы домой, а в двери чистый конверт с письмом от некоего ООО «Региональное бюро взысканий» — вот сюрприз! Будто бы задолженность перед МУП УК ЖКХ , а я точно знаю, что мама пенсионерка (как и большинство пенсионеров) платят всегда коммуналку с пенсии в первую очередь.
И что же все это значит тогда? Что за аферисты? Есть мнения на сей счет?
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [21:10]
[03-02] Французский «Леруа Мерлен» и алтайский «Киномир» присматриваются к Бердску
[03-02] Кто должен чистить от снега парковки в Бердске — город или бизнес?
[03-02] Французский «Леруа Мерлен» и алтайский «Киномир» присматриваются к Бердску
[03-02] Кто должен чистить от снега парковки в Бердске — город или бизнес?
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.
Пасмурно, ветер: южный
|
Днем: -13 C°, ветер: 3.9 м.с.
Облачно, ветер: южный