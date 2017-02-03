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Французский «Леруа Мерлен» и алтайский «Киномир» присматриваются к Бердску

Компания «Леруа Мерлен» выбрала направление для строительства четвертого гипермаркета в Новосибирске. По предварительным данным, магазин будет ориентирован на Академгородок, Бердск и близлежащие населенные пункты.

Заместитель генерального директора «Леруа Мерлен Россия» Марк Луше сообщил, что ёмкость рынка Новосибирска он оценивает в шесть гипермаркетов «Леруа Мерлен». И открытие четвертой точки в городе планируется в июне 2018 года, передает КС.

«Гипермаркет будет рассчитан на жителей Академгородка, Бердска, Кольцово. По площади магазин будет аналогичен всем остальным «Леруа Мерлен» — порядка 10-15 тыс. кв. метров и 30 тыс. товарных наименований», — отметил Марк Луше.

Три действующих магазина в Новосибирске, по словам собеседника «КС», это не много. «Во Франции, к примеру, на родине «Леруа Мерлен», один магазин рассчитан на зону охвата в 50-100 тыс. жителей. Поэтому, потенциал у Новосибирска еще, безусловно, есть», — подчеркивает Луше.

По информации компании, стоимость проекта магазина в Сибири составляет порядка 1,3–1,5 млрд рублей в зависимости от города и локации участка. Срок окупаемости – в среднем 5-8 лет.

То же направление — на Бердск, выбрала барнаульская сеть кинотеатров «Киномир», сообщив об открытии кинотеатра в составе торгово-развлекательного центра «Эдем» в новосибирском Академгородке в феврале.

На данный момент сеть «Киномир» включает пять кинотеатров – четыре в Барнауле и один в Бийске. Объем инвестиций в проект оценивается в сумме порядка 170 млн рублей. Средняя стоимость билета, по предварительным данным, составит 250 рублей.

Предполагается, что кинозал в ТРЦ, открытие которого неоднократно откладывалось, сможет охватить не только территорию Академгородка, но и Бердска, Кольцово и части Первомайского района.

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Французский «Леруа Мерлен» и алтайский «Киномир» присматриваются к Бердску

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [18:10]

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Курьер.Среда.Бердск

[18:10] Французский «Леруа Мерлен» и алтайский «Киномир» присматриваются к Бердску

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