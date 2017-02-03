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Кто должен чистить от снега парковки в Бердске — город или бизнес?

Ассоциация предпринимателей Бердска решила выяснить, кто по факту должен чистить парковки возле офисов и торговых объектов — власть или собственники. Такой вопрос бизнесмены подняли в ходе заседания 2 февраля.

— Мы решили обратиться к главе города за разъяснением: на каком основании предприниматели должны чистить муниципальную территорию? — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор АП Олег Чебаненко.

В ближайшее время ассоциация отправит обращение мэру Евгению Шестернину.

По словам Чебаненко, коммерсанты и так чистят парковки. И с ультимативными заявлениями властей не согласны.

Напомним, в 2015 году при реконструкции ул. Ленина были оборудованы парковочные карманы напротив коммерческих объектов. Администрация считает, что чистить от снега их должны собственники офисов, так как там паркуются их клиенты. Бизнесмены считают иначе.

Уже вторую зиму многие парковки попросту завалены. В этом году власти пригрозили бизнесу: или чистите карманы, или мы засеем их травой. Впрочем, затем начальник бердского управления ЖКХ Владимир Захаров оговорился: существующие парковки ликвидировать, конечно, не будут. Но сложившаяся ситуация может повлиять на обустройство новых карманов. С таким отношением предпринимателей, дескать, новые делать не будут.

Отметим, что недавно вице-мэр Бердска Александр Тужик призвал коммерческие структуры подключиться к уборке снега, так как муниципальные службы с последствиями сильных снегопадов не справляются.

Новости smi2.ru

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Кто должен чистить от снега парковки в Бердске — город или бизнес?

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [17:35]

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