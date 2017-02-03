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Импортные инвалидные коляски дешевле отечественных

Счетная палата РФ выявила ряд проблем в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) в 2014-2016 годах. В частности, в некоторых закупках не были учтены индивидуальные особенности инвалидов и условия их жизни, а в ряде случаев цены на инвалидные коляски российского производства оказались выше, чем на импортные, сообщается в пресс-релизе Счетной палаты РФ.

«Анализ цены у поставщиков зарубежных кресел-колясок, показал, что зачастую они ниже, чем у российских производителей на аналогичные изделия. Так, в 2014 году цена кресла-коляски с ручным приводом иностранного производства составляла 8,2 тыс. рублей, что на 38,8 % ниже цены коляски с аналогичными техническими характеристиками российского производителя (13,4 тыс. рублей)», — говорится в пресс-релизе.

В 2015 году цена на зарубежную кресло-коляску с ручным приводом была на 3,4 тыс. рублей ниже, чем на аналогичное кресло-коляску отечественного производства.

В Счетной палате отмечают, что российский рынок производителей кресел-колясок развит недостаточно и ему трудно конкурировать с зарубежными компаниями, имеющими более мощную производственную базу. В 2015 году производство кресел-колясок осуществлялось фактически тринадцатью организациями, из них ключевые производители, по данным Минпромторга России, — четыре компании.

«Производственная мощность ключевых производителей составляет 79,3 тыс. кресел-колясок в год. При этом потребность в креслах-колясках, например, на 2016 год в два раза больше производственной мощности основных российских производителей кресел-колясок (166,3 тыс. единиц). В этой связи 53% колясок закупаются за рубежом», — говорится в сообщении.

За 2014-2015 годы креслами-колясками обеспечено 253,7 тыс. инвалидов (в 2014 году — 110,1 тыс. инвалидов, в 2015 году — 143,6 тыс. инвалидов). Вместе с тем, несмотря на ряд позитивных моментов, обеспечение инвалидов креслами-колясками в целом остается недостаточным, сообщает Счетная палата.

Иногда инвалидам приходится самим отказываться от приобретенной коляски. Это происходит потому, что средство реабилитации не учитывает их персональные характеристики. «Например, из 62-х проверенных программах реабилитации в Алтайском крае только в 13-ти содержались индивидуальные характеристики инвалида, предусмотренные приказом Минтруда России №998н», — говорится в сообщении.

Кроме того, документами Минтруда о выделении ТСР не предусмотрен учет условий жизни человека. В итоге инвалид, обеспеченный креслом-коляской с электроприводом, не сможет выехать во двор своего дома, например, по причине отсутствия пандуса или лифта.

Вместе с тем Счетная палата предостерегла регионы от закупок инвалидных колясок «с избыточными техническими и потребительскими характеристиками», которые ведут к удорожанию контракта.

«Только по одному случаю в Брянской области дополнительные расходы федерального бюджета составили почти 200 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

По данным Счетной палаты, инвалидную коляску дешевле приобрести в столице, чем, например, в Брянской области. «Средняя стоимость колясок в регионах, реализующих полномочия по обеспечению инвалидов ТСР, выше, чем в территориальных органах Фонда социального страхования (ФСС) от 8 до 48%. Так, в Брянской области в 2016 году начальная цена контракта на коляску с ручным приводом была установлена почти 40 тыс. рублей, при стоимости аналогичной коляски на рынке — 27 тыс. рублей», — сообщается в пресс-релизе.

В ходе проверки выяснилось, что «во всех регионах нарушались сроки выдачи инвалиду направления на получение или изготовления изделия».

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить представления об устранении нарушений в ФСС, Правительство Брянской области, правительству Самарской области, Алтайскому и Красноярскому региональным отделениям ФСС. Информационные письма будут направлены президенту России, в правительство России и ФАС России, передает  ТАСС.

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Импортные инвалидные коляски дешевле отечественных

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [17:25]

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