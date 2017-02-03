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Музыкальный спектакль и мюзикл по мотивам итальянской притчи покажут в Бердске

На сайте afishanso.ru вы можете узнать подробную афишу всех событий ближайших выходных.

В Бердске в воскресенье в МЦ «100 друзей» все желающие смогут посетить музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес».

В ДК «Родина» покажут мюзикл по мотивам итальянской притчи «Снег в Венеции».

Не пропустите премьеры фильмов и спектаклей. В кино покажут фильм Бондарчука «Притяжение» и «Космос между нами».

На сайте вы сможете увидеть фотоотчеты с различных культурных, спортивных и других интересных событий. Или присылать свои. В фоторепортаж можно отправлять до 40 снимков. Для рекламодателей предусмотрена возможность разместить баннеры и статьи.

На сайте Афиша есть информация о мероприятиях в других городах — Искитиме, Новосибирске. Вписав в адресную строку www.afishanso.ru, вы попадете на новый сайт, у которого есть второй домен www.afisha-berdsk.ru.

Новости smi2.ru

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Музыкальный спектакль и мюзикл по мотивам итальянской притчи покажут в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [17:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 72%

03 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 79%

04 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 80%

05 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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