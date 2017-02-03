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На сайте afishanso.ru вы можете узнать подробную афишу всех событий ближайших выходных.
В Бердске в воскресенье в МЦ «100 друзей» все желающие смогут посетить музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес».
В ДК «Родина» покажут мюзикл по мотивам итальянской притчи «Снег в Венеции».
Не пропустите премьеры фильмов и спектаклей. В кино покажут фильм Бондарчука «Притяжение» и «Космос между нами».
На сайте вы сможете увидеть фотоотчеты с различных культурных, спортивных и других интересных событий. Или присылать свои. В фоторепортаж можно отправлять до 40 снимков. Для рекламодателей предусмотрена возможность разместить баннеры и статьи.
На сайте Афиша есть информация о мероприятиях в других городах — Искитиме, Новосибирске. Вписав в адресную строку www.afishanso.ru, вы попадете на новый сайт, у которого есть второй домен www.afisha-berdsk.ru.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [17:10]
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[17:35] Кто должен чистить от снега парковки в Бердске — город или бизнес?
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