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Десятки сосен срубили возле лыжной базы «Метелица» в Бердске

Вырубкой сосен в лесном массиве в районе лыжной базы «Метелица» обеспокоены жители Бердска. Вчера, 2 февраля, читатели «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что ряды вечнозеленых красавиц заметно поредели.

Оказывается, топоры в нескольких местах соснового бора застучали еще в январе. Заместитель начальника Бердского лесхоза Сергей Белов успокаивает патриотов: это плановая ландшафтная рубка по заказу бердской власти — ни вандалы, ни застройщики в лес не заходили. Лесники убирают отжившие свое деревья, которые мешают росту молодняка.

— Частично рубку провели, основная масса рубки пройдет в летний период. Сухостойные деревья были убраны. Кое-где могут попасться деревья, которые на вид хорошие: внешне стволы ровные, красивые, но ни одного здорового ствола среди них нет — они гнилые, — объяснил Сергей Ильич.

Всего хозяйственники уберут несколько десятков засохших и больных деревьев. Такие работы по лесоустройству проводятся ежегодно, говорит Белов.

В Бердске много горожан, которые не могут без боли смотреть на поваленные стволы в любимых уголках Бердска. И не всегда их бдительность оказывается излишней. Так, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», активистам удалось спасти от застройки две рощи: березовую в микрорайоне Южном, и тополиную — возле дома №25 в Микрорайоне.

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Десятки сосен срубили возле лыжной базы «Метелица» в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [16:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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Вероятность осадков: 24%, облачность: 79%

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