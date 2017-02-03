USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Вырубкой сосен в лесном массиве в районе лыжной базы «Метелица» обеспокоены жители Бердска. Вчера, 2 февраля, читатели «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что ряды вечнозеленых красавиц заметно поредели.
Оказывается, топоры в нескольких местах соснового бора застучали еще в январе. Заместитель начальника Бердского лесхоза Сергей Белов успокаивает патриотов: это плановая ландшафтная рубка по заказу бердской власти — ни вандалы, ни застройщики в лес не заходили. Лесники убирают отжившие свое деревья, которые мешают росту молодняка.
— Частично рубку провели, основная масса рубки пройдет в летний период. Сухостойные деревья были убраны. Кое-где могут попасться деревья, которые на вид хорошие: внешне стволы ровные, красивые, но ни одного здорового ствола среди них нет — они гнилые, — объяснил Сергей Ильич.
Всего хозяйственники уберут несколько десятков засохших и больных деревьев. Такие работы по лесоустройству проводятся ежегодно, говорит Белов.
В Бердске много горожан, которые не могут без боли смотреть на поваленные стволы в любимых уголках Бердска. И не всегда их бдительность оказывается излишней. Так, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», активистам удалось спасти от застройки две рощи: березовую в микрорайоне Южном, и тополиную — возле дома №25 в Микрорайоне.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [16:55]
[18:10] Французский «Леруа Мерлен» и алтайский «Киномир» присматриваются к Бердску
[17:35] Кто должен чистить от снега парковки в Бердске — город или бизнес?
[17:25] Импортные инвалидные коляски дешевле отечественных
[18:10] Французский «Леруа Мерлен» и алтайский «Киномир» присматриваются к Бердску
[17:35] Кто должен чистить от снега парковки в Бердске — город или бизнес?
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.
Пасмурно, ветер: южный