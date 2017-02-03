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Государство, владеющее 60,9% голосующих акций ВТБ, готово снизить долю во втором по величине банке страны до блокпакета.
Сокращение госдоли до 25% + 1 акция предусмотрено программой приватизации на 2017-2019 гг., одобренной в четверг, 2 февраля, правительством, сообщил «Интерфаксу» источник в одном из ведомств. Пакет в размере 10,9% уже фигурирует в планах приватизации на текущий год, хотя санкции в отношении ВТБ осложняют проведение сделки в ближайшее время.
Доля Росимущества в «АЛРОСА» может снизиться с нынешних 33% до 29% + 1 акция. Как сообщил источник, предусмотрена координация продажи акций, находящихся в госсобственности Якутии и в собственности якутских улусов.
Госдоля в «Совкомфлоте», который сейчас принадлежит государству на 100%, может сократиться до 25% минус 1 акция. Кроме того, государство намерено выйти из капитала «Приокского завода цветных металлов» и производственного объединения «Кристалл».
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