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Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель подаст в Генеральную прокуратуру два заявления, касающиеся депутата Госдумы Натальи Поклонской и представителей общественных организаций, выступающих с критикой в адрес его еще не вышедшей картины. Об этом режиссер сообщил ТАСС.
«Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам, — сказал Алексей Учитель. — В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма».
Картина выйдет в прокат 25 октября 2017 года.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя «Матильда» о романтических отношениях императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской.
По мнению депутата, сценарий картины «Матильда» должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), так как «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные».
Кроме того, ранее СМИ сообщили, что организация «Христианское государство — Святая Русь» направила в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката нового фильма Алексея Учителя «Матильда».
Авторы обращения, распространенного в интернете, обещают предпринять «методы борьбы с беззаконием и безумием» и отмечают, что всего отправили почтой более тысячи писем по домашним и юридическим адресам директоров кинотеатров.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [16:30]
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