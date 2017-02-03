Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель подаст в Генеральную прокуратуру два заявления, касающиеся депутата Госдумы Натальи Поклонской и представителей общественных организаций, выступающих с критикой в адрес его еще не вышедшей картины. Об этом режиссер сообщил ТАСС.

«Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам, — сказал Алексей Учитель. — В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма».

Картина выйдет в прокат 25 октября 2017 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя «Матильда» о романтических отношениях императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской.

По мнению депутата, сценарий картины «Матильда» должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), так как «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные».

Кроме того, ранее СМИ сообщили, что организация «Христианское государство — Святая Русь» направила в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката нового фильма Алексея Учителя «Матильда».

Авторы обращения, распространенного в интернете, обещают предпринять «методы борьбы с беззаконием и безумием» и отмечают, что всего отправили почтой более тысячи писем по домашним и юридическим адресам директоров кинотеатров.

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