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Бесхозная машина стоит с фальшивыми номерами

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна:

Три месяца стоит бесхозная «Газель» на дороге напротив жилого дома по ул. Кошевого, 3. Мешает проходу к дому, загораживает обзор. Несколько раз обращались в АТИ, ГАИ, полицию — никто не хочет заниматься.

Как выяснилось, «хозяина» у машины нет, машина нигде не зарегистрирована, ранее числилась за «Хлебокомбинатом» и была списана много лет назад, теперь с фальшивыми номерами стоит три месяца на дороге, мешая проходу и проезду.

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Бесхозная машина стоит с фальшивыми номерамиБесхозная машина стоит с фальшивыми номерамиБесхозная машина стоит с фальшивыми номерами

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [16:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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