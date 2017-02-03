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Три месяца стоит бесхозная «Газель» на дороге напротив жилого дома по ул. Кошевого, 3. Мешает проходу к дому, загораживает обзор. Несколько раз обращались в АТИ, ГАИ, полицию — никто не хочет заниматься.
Как выяснилось, «хозяина» у машины нет, машина нигде не зарегистрирована, ранее числилась за «Хлебокомбинатом» и была списана много лет назад, теперь с фальшивыми номерами стоит три месяца на дороге, мешая проходу и проезду.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [16:25]
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