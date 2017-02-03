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Хамство и полное равнодушие

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Алина:

Добрый день. Сегодня, подняв взгляд на крышу своего дома (ул. Красная Сибирь, 132), ужаснулась. Ведь эти снежные шапки падают не перпендикулярно вниз, а под откосом, на тротуар.

Сразу же зашла в ТСЖ с вопросом, когда будет производиться плановая уборка снега с крыш. Чего ждать, пока Это упадет в очередной раз на кого-нибудь? Ведь это только на фото они выглядят такими безобидными.

Вот такой ответ я получила :»Дайте нам денег и мы уберем. У нас нет свободных. Либо попросите мужа, пусть он чистит, зарядкой занимается». Хамство и полное равнодушие.

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Хамство и полное равнодушиеХамство и полное равнодушиеХамство и полное равнодушие

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [16:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 72%

03 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 79%

04 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 80%

05 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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