USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Добрый день. Сегодня, подняв взгляд на крышу своего дома (ул. Красная Сибирь, 132), ужаснулась. Ведь эти снежные шапки падают не перпендикулярно вниз, а под откосом, на тротуар.
Сразу же зашла в ТСЖ с вопросом, когда будет производиться плановая уборка снега с крыш. Чего ждать, пока Это упадет в очередной раз на кого-нибудь? Ведь это только на фото они выглядят такими безобидными.
Вот такой ответ я получила :»Дайте нам денег и мы уберем. У нас нет свободных. Либо попросите мужа, пусть он чистит, зарядкой занимается». Хамство и полное равнодушие.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [16:20]
[18:10] Французский «Леруа Мерлен» и алтайский «Киномир» присматриваются к Бердску
[17:35] Кто должен чистить от снега парковки в Бердске — город или бизнес?
[17:25] Импортные инвалидные коляски дешевле отечественных
[18:10] Французский «Леруа Мерлен» и алтайский «Киномир» присматриваются к Бердску
[17:35] Кто должен чистить от снега парковки в Бердске — город или бизнес?
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.
Пасмурно, ветер: южный