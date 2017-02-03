Добрый день. Сегодня, подняв взгляд на крышу своего дома (ул. Красная Сибирь, 132), ужаснулась. Ведь эти снежные шапки падают не перпендикулярно вниз, а под откосом, на тротуар.

Сразу же зашла в ТСЖ с вопросом, когда будет производиться плановая уборка снега с крыш. Чего ждать, пока Это упадет в очередной раз на кого-нибудь? Ведь это только на фото они выглядят такими безобидными.

Вот такой ответ я получила :»Дайте нам денег и мы уберем. У нас нет свободных. Либо попросите мужа, пусть он чистит, зарядкой занимается». Хамство и полное равнодушие.

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