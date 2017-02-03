Жители Светлого просят отдать в ведение Бердска 5 километров «убитой» дороги, ведущей к их домам: от остановки «БАМ» в Новом до въезда в соседний поселок. Хотя этот участок пути соединяет бердские населенные пункты, Новый и Светлый, принадлежит он Барышевскому сельслвету. «Курьер. Среда. Бердск» уже писал о том, что к своим коттеджам местные жители добираются по ямам и ухабам, а капитальный ремонт полотна власти Новосибирского района в ближайшее время делать не собираются.

Сегодня, 3 февраля, общественник из Светлого Александр Волошин рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о том, что обратился в областной минтранс. За себя и соседей он попросил включить проблемный участок трассы в региональную программу дорожного капремонта на 2017 год и отдать его под опеку бердской администрации, ведь именно бердчане колесят по этому пути.

— Я попросил Барышево, чтобы мы попали в эту заявочку, подать документы в министерство транспорта. Я потом звоню в министерство — «Так нам пусть документы подадут». В Барышево мне ответили, что на это нужны деньги, проект составлять, а им некогда, — возмущен Александр Андреевич. Он считает, что далекий от проблем поселковцев Новосибирский район финансирует их дорогу «по остаточному принципу».

По словам управляющего поселком Новый Олега Кращука, местные жители давно жалуются на рытвины в асфальте: дорогу не ремонтировали 30 лет. Однако он сомневается, что в транспортном ведомстве займутся проблемой после частных жалоб активистов. Для этого, говорит Олег Анатольевич, нужно вмешательство хозяина этого отрезка пути — Барышевского сельсовета. Но ему не до проблем жителей бердских земель.

— Барышевская администрация должна прийти в минтранс, написать письмо с просьбой включить в программу эти 5 километров, — рассуждает помощник мэра Бердска. — Я начал вникать в это вопрос и понимаю: вот администрация Барышево, а вот — Бердск, который к этой земле вообще никакого отношения не имеет. Если бы это была наша земля, тогда мы уже выступали с инициативой внести ее в программу.

Напомним, активистам из Светлого в октябре 2016 года уже удалось добиться проверки изрытой выбоинами дороги. Трассу осмотрели замглавы Новосибирского района по ЖКХ и транспорту Андрей Сухонос и директор фирмы-подрядчика, ответственной за ее ремонт и обслуживание. Они признали, что «заплатками» в асфальте здесь не обойтись: нужен капремонт. Но поселковцы не верят, что дождутся его, пока дорогу не отдадут Бердску.

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