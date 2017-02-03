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Присылайте селфи с мамой и поздравляйте ее с праздником!

Друзья, предлагаем сделать своим мамам приятный сюрприз! Отправьте нам фото с мамой и подарите самым родным газету с фотопроектом. В этом году мы уже организовывали такой проект, и он прошел на ура. Счастливые и улыбчивые фотографии детей вместе с мамами стали хорошим подарком к 8 Марта.

Мы решили запустить акцию «Селфи с мамой» и в 2017 году. Газета с фотографиями выйдет в день 8 Марта, как раз к празднику! Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото с мамой нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Селфи с мамой», обязательно с указанием имени мамы (можно с фамилией) и детей.

Новости smi2.ru

  • Селфи с мамами опубликованы в газете «Курьер. Среда. Бердск» (5)
  • Завершается акция «Селфи с мамой» в «Курьер. Среда. Бердск» (17)
  • Фотоальбом: С днем рождения, именинники февраля! (2)
  • Фотоальбом: С днем рождения, именинники сентября! (1)
  • Фотоальбом: С днем рождения, именинники октября! (0)

Присылайте селфи с мамой и поздравляйте ее с праздником!

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [16:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 72%

03 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 79%

04 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 80%

05 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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