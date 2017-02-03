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Человек-паук отказался спасаться из горящей высотки Новосибирска

«Человек висит в окне, из которого идет дым» — такое сообщение поступило утром 3 феврля в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области. Пожар произошел в 8-этажном доме Новосибирска. Незамедлительно к месту вызова выдвинулись пожарные.

Спустя три минуты, в 7:36, сотрудники МЧС были на месте. — На третьем этаже за пределами распахнутого окна буквально на козырьке метался мужчина, вел себя как-то необычно и мог сорваться вниз в любой момент. Мужчина утверждал, что он – человек-паук. Под окном пожарные оперативно установили автолестницу, по которой спасли этого мужчину, — рассказал замначальника пожарно-спасательной части № 5 Ривгать Кабиров.

Из подъезда с четвертого этажа пожарные эвакуировали 20 человек. Пострадавших нет. Возгорание в комнате на третьем этаже ликвидировано в кратчайшее время, огнем частично повреждены домашние вещи. Причина пожара устанавливается, сообщили в региональном управлении МЧС.

На появившемся в интернете видео очевидца заметно, что мужчина ведет себя неадекватно, несколько раз отказывается спускаться вниз по приставленной автолестнице, а затем во время спуска по ней размахивает руками и кричит «милиция».

Видео youtube.com

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Человек-паук отказался спасаться из горящей высотки Новосибирска

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [15:50]

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