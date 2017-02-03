— Сегодня, около 10.35, в Заельцовском бору обнаружен труп мужчины с ножевым ранением. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления. Материалы находятся в Следственном комитете, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в ГУ МВД по Новосибирской области.

Чуть позже Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ по факту убийства депутата сельсовета.

— Установлено, что сегодня около 10 часов на территории парка культуры и отдыха «Заельцовский» в Новосибирске было обнаружено тело депутата с ножевым ранением в области сердца. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области. В ходе осмотра места происшествия обнаружен и изъят нож.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — говорят в ведомстве. Примечательно, что до своей смерти Шевцов сам являлся фигурантом уголовного дела — о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняли в хищении 29,2 млн рублей ЗАО «Крестьянское коллективное хозяйство», где он являлся гендиректором.

По версии следствия, Шевцов, злоупотребляя доверием уполномочившего его акционера ЗАО «КХК» — ЗАО «Старком», поставил на голосование и одобрил сделку по займу себе как физическому лицу денежных средств ЗАО «ККХ» в размере 30 млн рублей, а затем одобрил сделку купли-продажи ЗАО «ККХ» принадлежащего ему земельного участка по завышенной цене, что привело к зачёту встречных однородных требований.

Дело было передано в суд, однако приговор Шевцову вынести не успели. Известно, что Шевцов прошел в Совет депутатов Искитимского района от партии «Единая Россия».

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