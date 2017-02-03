Как сообщает газета РБК со ссылкой на собеседников в Государственной думе, ставший советником Володина Щипков в своей нынешней должности в РПЦ (которую он занял после протоиерея Всеволода Чаплина в начале января прошлого года) отвечал за взаимодействие с партиями. Эксперты издания предполагают, что теперь Щипков будет участвовать в налаживании диалога спикера Госдумы с консервативной частью общества.

Издание указывает, что Щипков имеет опыт работы с политиками. В частности, он был советником на общественных началах спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Позже, в 2016 году, он охарактеризовал «информационную войну» как «работу антироссийских политтехнологов и пропагандистов, которые придумывают различные идеологемы, противоречащие нашей традиции и нашим планам».

Политолог Михаил Виноградов предположил, что назначение советником Володина Щипкова «может понадобиться в том случае, если религиозные активисты не будут чувствовать себя соавторами текущего курса».

Как указывал РБК, до работы в РПЦ Щипков трудился главным редактором портала «Религия и СМИ». Он написал такие книги, как «Бронзовый век России. Взгляд из Тарусы», «Во что верит Россия», «Религиозное измерение журналистики».

После того как Володин стал спикером Госдумы, у него появилось несколько советников на общественных началах. Среди них Алексей Чадаев, Дмитрий Бадовский и Иван Демидов, которые сотрудничали с Володиным, когда он работал и в администрации президента.

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