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Кто-нибудь сжалится над пешеходами?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Прохожий:

Уважаемые ответственные за чистку тротуаров, дорожек! Пройдитесь, пожалуйста, в разные стороны от остановки «Родина» (на стороне «Гермеса») и оцените безопасность таких «походов»! Особое внимание уделите тропинке за киосками рядом с «Дядей Дёнером» и с правой стороны «Гермеса» (от домов Красная Сибирь, через рощицу). Там, ну уж очень «безопасные места»!

Идя от улицы Красная Сибирь по тропинке через рощицу и переходя дорогу к «Гермесу» (ту, что ведёт через дворы в сторону 13 школы), прохожие падают, скользят и боятся попасть под колёса проезжающих машин. Там такой бугор (гора, возвышенность), который ну уж очень трудно преодолеть не то, что мамочке с санками или пенсионеру с палочкой, но и здоровому человеку….

Может, кто-нибудь сжалится над нами пешеходами-горожанами и прочистит эти злосчастные тротуары и тропинки?!

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [15:15]

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Облачно, ветер: южный
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Погода в Бердске

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