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Разбойники гвоздодером разбили голову охраннику и за 40 секунд ограбили ювелирный салон в Новосибирске

В Новосибирске полицейские оперативно задержали подозреваемых в разбойном нападении, сообщили сегодня, 3 февраля, в управлении МВД по Новосибирской области.

30 января около 19.20 двое неизвестных ворвались в ювелирный магазин на ул. Трикотажной в Новосибирске. Ударив охранника по голове гвоздодером, налетчики разбили витрины и похитили золотые изделия на общую сумму около 500 тысяч рублей, после чего, бросив орудие преступления, скрылись. На совершение разбойного нападения мужчинам потребовалось всего 40 секунд.

Работники магазина нажали «тревожную» кнопку. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Опросив свидетелей преступления и изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники зафиксировали приметы злоумышленников и приступили к мероприятиям, направленным на установление их личностей.

Видео ГУ МВД по НСО

Всего сутки потребовались полицейским для раскрытия данного преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска главка МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области задержали по подозрению в совершении разбойного нападения двух жителей Новосибирска в возрасте 29 и 46 лет. Ранее оба подозреваемых неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе — за совершение тяжкого преступления.

Следователем отдела полиции №5 «Дзержинский» управления МВД России по Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой). Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится расследование, сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенных золотых украшений.

Федеральные СМИ со ссылкой на Лайф пишут о том, что разбойное нападение произошло в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД, что ограблен новосибирский магазин.

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Разбойники гвоздодером разбили голову охраннику и за 40 секунд ограбили ювелирный салон в Новосибирске

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [14:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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