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2 млн рублей выиграл поставивший на «Сибирь» хоккейный болельщик

Крупную ставку сделал болельщик на исход матч между хоккейными клубами «Сибирь» и «Адмирал» из Владивостока в пользу новосибирцев. И не прогадал. Квиток из букмекерской конторы в своем Twitter опубликовала пресс-атташе «Сибири» Мария Левинская.

Судя по заявленному коэффициенту, в случае победы болельщик должен был получить 2,1 млн рублей, сообщают новосибирские СМИ.

Матч между «Сибирью» и «Адмиралом» прошел накануне. Новосибирцы разгромили соперника со счетом 5:1. В субботу, 4 февраля, «Сибирь» сыграет у себя дома с хабаровским «Амуром». Делайте ставки!

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2 млн рублей выиграл поставивший на «Сибирь» хоккейный болельщик

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [14:15]

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