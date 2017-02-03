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Крупную ставку сделал болельщик на исход матч между хоккейными клубами «Сибирь» и «Адмирал» из Владивостока в пользу новосибирцев. И не прогадал. Квиток из букмекерской конторы в своем Twitter опубликовала пресс-атташе «Сибири» Мария Левинская.
Судя по заявленному коэффициенту, в случае победы болельщик должен был получить 2,1 млн рублей, сообщают новосибирские СМИ.
Матч между «Сибирью» и «Адмиралом» прошел накануне. Новосибирцы разгромили соперника со счетом 5:1. В субботу, 4 февраля, «Сибирь» сыграет у себя дома с хабаровским «Амуром». Делайте ставки!
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