Впервые за несколько лет жители микрорайона-призрака Юго-Западного и власть Бердска сели за стол переговоров. 2 февраля 65 бердчан пришло на встречу с заместителями главы города и другими чиновниками. Все места в актовом зале администрации были заняты.

Поселок-призрак предлагали «снести трактором»

Напомним, Юго-Западный стоит на земле с разрешенным использованием для ведения сельского хозяйства. Там нельзя прописываться. Проблема осложнена тем, что эти земли продавала не администрация, а частник-пайщик бывшего совхоза, который нарезал поле на куски. Земли, где должны быть сельхозугодья, стали частными имениями с жилыми домами.

Вот уже несколько лет жители просят администрацию дать им адрес для прописки, тем самым официально признав их существование. Для этого нужно поменять зоны земель. Сейчас их назначение — для ведения крестьянского хозяйства. Жители Юго-Западного просят перевести участки в зону жилой застройки. Но это невозможно без проекта детальной планировки территории.

Пока только одной семье через суд удалось добиться присвоения почтового адреса. Бердчане хотели назвать свою улицу Стартовой, но поскольку план застройки отсутствовал, администрация присвоила такой адрес, что над ним до сих пор смеется вся страна. Место регистрации бердчан именуется Территорией, изъятой из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства, дом 17 (адрес состоит из 138 букв). И не видать жителям нормального адреса, пока их земли не признают жилыми.

В самом начале совещания первый вице-мэр Бердска Александр Тужик выразил готовность вступить в конструктивный диалог с жителями и в конечном счете прийти к консенсусу.

— Перед нами не стоит цель — не дать, запретить, помешать. У нас обратная цель. Не буду уходить в прошлое. Не буду говорить, что мешало раньше найти общее взаимопонимание, — отметил Александр Михайлович.

По словам Тужика, прежняя администрация предлагала «взять трактор и снести» дома в Юго-Западном как самострой. Но Александр Михайлович такой подход к решению проблемы отрицает. Он не винит жителей в том, что их ввели в заблуждение и продали сельскохозяйственную землю как жилую. Однако теперь узаконить постройки и получить прописки жителям Юго-Западного будет очень непросто.

Придется жертвовать землей?

Вице-мэр по строительству Петр Ким рассказал жителям, что нужно, чтобы Юго-Западный получил статус жилой зоны. Он перечислил только часть нормативных показателей, но оказалось, что в микрорайоне нет и этого. И участков под объекты соцкультбыта нет, и дороги слишком узкие, и плотность застройки очень высокая. К тому же, вся земля — в частной собственности. А это значит, что город не может потратиться на планировку этой территории — так гласит Градостроительный кодекс.

Из зала послышались возмущения: мол, дорога на ул. Ленина в некоторых местах не шире 8 метров, и ничего, жилая, а школ и садиков везде не хватает…

Но Тужик объяснил, что проблема упирается не столько в нормативы, сколько в отсутствии свободных земель. Он поставил в пример ДНТ «Раздельное». Там жители тоже начали строить на паевых землях совхоза. Но когда они поняли, что для изменения зоны хотя бы на садоводческую необходима свободная земля, они решили ей поделиться. Каждый пожертвовал около сотки для дороги и водоохранной зоны. А у двум собственникам риэлторы, возможно, даже вернут деньги, так как их участки непригодны для застройки, а нужны для соблюдения градостроительных норм.

Жителей, правда, примеры Александра Михайловича не впечатлили. Они желали услышать, чем конкретно власть может помочь в их беде.

— Нам необходимо выполнить требования, предусмотренные Градостроительным кодексом. Необходимо проводить работу в части изменения границ участка, — заявил Тужик.

Новая власть — новый подход

Председатель ТОС «Юго-Западный» Любовь Кудрикова напомнила, что еще не сколько лет назад на предлагала администрации выделить земельные участки под нужные объекты. Но ее тогда не услышали.

— У нас есть детские площадки, магазин, под остановку площадка есть, дороги у нас достаточно, — подчеркнула Кудрикова.

В итоге решено создать рабочую группу по разработке плана застройки. В группу войдут представители Юго-Западного, депутаты и чиновники. Кроме того, власть пообещала помочь жителям с процедурой оформления документов.

Рабочая группа соберется уже в феврале. Вопрос решено не откладывать в долгий ящик.

Депутат Николай Сычев, который несколько лет помогает жителям Юго-Западного, положительно оценил встречу жителей и власти:

— Столько лет жители бились с администрацией! Сменился зам по строительству: ушла Наталья Беликова, пришел Петр Ким. И оказалось, что правовое поле на стороне жителей. Оказалось, что жители могут достойно жить на территории Бердска. Есть процедуры, вопрос решаемый. Это подтвердило вчерашнее собрание. Люди пришли возмущаться, а за два часа все встало на свои места. Сколько раз я говорил Беликовой: соберите людей, поговорите с ними! Она не хотела. А Ким и месяца не работает, а уже сделал такой шаг.

Сычев считает, что проблема Юго-Западного долгое время оставалась нерешаемой из-за излишнего бюрократизма и лени отдельных чиновников. Он надеется, что после вчерашнего совещания ситуация переломится.

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