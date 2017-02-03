Школа существует уже более 5 лет, завоевала любовь многих бердчан. В школе преподают более 15 направлений для детей и взрослых. В группе ежедневно пополняется расписание мастер-классов, полезные советы для танцоров, расписание тренировок, размещаются фотографии и видео с занятий и выступлений. Тренеры регулярно повышают свой уровень. Есть система скидок и бонусов.

Школа танцев «Exclusive» основана 1 августа 2016 г. Школа уже является постоянным участником и призером различных соревнований и выступлений. Более 15 танцевальных и фитнес-направлений, некоторые из них уникальны для Бердска, такие как ВОЗДУШНАЯ АКРОБАТИКА и ВОЗДУШНЫЕ ПОЛОТНА, авторские программы танцевального фитнеса для взрослых. В группе постоянно выкладываются видео и фотографии с занятий и выступлений. Обновление расписания и еще много чего интересного.

«Дракоше» всего год с небольшим, но уже весь Бердск знает о центре развития, многим он уже пришелся по вкусу. Различные направления для самых маленьких детей и постарше, а также мам и бабушек. Отличный педагогический состав, изумительный интерьер, который нравится всем деткам, которые посещают центр, все ярко и красиво. В группе всегда можно узнать обо всех направлениях, расписании занятий и полезных советах для родителей. Если у вашего малыша День рождения, тогда вам обязательно надо провести его в «Дракоше». Яркий интерьер, вкусное детское меню и аниматоры надолго запомнятся вашему малышу. Все в гости к «Дракоше»!

Центр ментальной арифметики SmartyKids 1810 участников В России направление ментальной арифметики только набирает популярность. Главное в ментальной арифметике то, что она развивает интеллектуальные способности ребенка и способствует его всестороннему развитию. Ведь благодаря счёту на абакусе, дети задействуют оба полушария головного мозга. Идёт активное развитие творческого мышления, аналитических способностей, фотографической памяти. Дети становятся внимательными, самостоятельными и уверенными в себе. Методика ментальной арифметики SmartyKids подходит всем малышам. В группе вы сможете получить всю информацию об этом направлении, а опытные педагоги и администраторы группы, помогут вам рабобраться в любом вопросе. В группе постоянно публикуются фотографии детей с их достижениями, процессы обучения и еще много всего интересного.Вступайте.

Соляная пещера в центре города открылась совсем недавно, но уже имеет достаточно большой опыт в оздоровлении как маленьких детей, так и взрослых. Пещеру с удовольствием посещают мамы с детками, дышат полезным воздухом, что безусловно положительно влияет на организм, пока родители релаксирует, малыш может поиграть в песочнице с игрушками или порисовать. А еще в «МариСоль» — красивый интерьер и очень удобные кресло-шезлонги. В группе постоянно проходят розыгрыши и публикуются актуальные скидки и акции. А так же размещены полезные советы по галооздоровлению. Приходите, вам понравиться!

Страница, которую невозможно пропустить, если вы автолюбитель. Интересна всем, у кого есть машины, благодаря обновлению информации об ассортименте, публикации скидок для участников группы, а главное — быстрому общению с администрацией сообщества. Новые — контрактные и бу запчасти, огромный выбор автомасел и аксессуаров для вашего автомобиля. В группе постоянно проходят акции, такие как при покупке масла — замена Бесплатно, при покупке запчастей — 5% и установку -10% и еще много чего интересного. Вступайте и будьте в курсе всех акций и скидок!

Тгруппа Такси Тонус -это Удобное и быстрое решение для тех, кто ценит комфорт и безопасность каждой п оездки! Наш Оператор, с удовольствием примет вашу заявку на поездку в любое, удобное для ВАС время суток.Принимаем предварительные заказы на утро, встретим из аэропорта, из г.Новосибирска! ТРАНСФЕР! Поможем (без дополнительной оплаты!)Заключаем ДОГОВОРЫ! Наличный, безналичный расчет! Детские Кресла! В группе можно посмотреть фотографии водителей.

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