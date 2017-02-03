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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) о взыскании 192 миллионов рублей с ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть», следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в арбитраж 1 февраля, к производству он пока не принят, основания исковых требований на данный момент не сообщаются, передает РИА Новости.
Третьим лицом к спору привлечено ООО «Серебряный экран», основным видом деятельности которого, по данным ЕГРЮЛ, является деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Единственным участником компании указана швейцарская New Century Distribution. По сообщениям СМИ, «Серебряный экран» занимается производством телесериалов.
Компания «Первый канал. Всемирная сеть» создает и распространяет адаптированные версии «Первого канала» и тематические каналы для зрителей в Европе, Америке, Азии и Австралии.
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