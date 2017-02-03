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Поле одуванчиков и превращение квадрата выставят в музее Бердска

Две новые выставки самобытных художников смогут увидеть посетители городского историко-художественного музея Бердска.

Заведующая сектором просветительских мероприятий Марина Янеева очарована акварелями алтайской художницы Елены Корчугановой. Когда картины поступили в музей, казалось, что в них ничего особенного, но когда их поместили в рамки, то пейзажи просто заиграли, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» Марина Анатольевна.

В картинах Елены Корчугановой отразилась вся красота ее родного края. В неброские и незамысловатые пейзажи хочется всматриваться. Подумаешь, что красивого и восхитительного может быть в незатейливых одуванчиках. Однако художница сделала их неповторимыми. И такими живыми, что кажется дунет ветерок, и пушистые «шапки» цветов сорвутся и полетят в разные стороны.

В одном из своих интервью художница призналась:

— Я очень люблю цветы и занимаюсь их разведением. И много их пишу. Даже у обычного чертополоха много поводов для графики – это сочетание мягкой пушистости, к которой хочется прикоснуться щекой, и колючести. Самые любимые мои цветы – розы. Я их выращиваю, и дома у меня их очень много. Надо сказать, что для живописи роза сложна, потому что, в принципе, где ее только не встретишь – и на ситчике, и в большом количестве – в сувенирах, то есть, наверное, сложился-таки ее довольно пошленький образ. Но, кстати, акварельные розы получаются образно довольно цельными. Надо сказать, что розы меня еще и кормят. У меня есть заказчики, любящие розы в живописи.

Елена Корчуганова родилась в 1958 году в Горно-Алтайске. Закончила Горно-Алтайскую детскую художественную школу, после чего поступила в Новоалтайское художественное училище. Затем в ЛВХПУ им. Мухиной на отделении ДПИ. Член союза художников с 1995 года. Член Санкт-Петербургского союза акварелистов с 2000 года. Участница международных, всероссийских, зональных и республиканских выставок.

Работает в жанре натюрморта и пейзажа. Акварели отличаются легкостью, техничностью исполнения и тонкой эмоциональной выразительностью. В элегантном оформлении прекрасно вписываются в любой интерьер и в отличие от масляной живописи не утяжеляют его.

Не менее интересной станет и «семейная» выставка художников трех поколений Миловановых. Свои картины представят Петр Милованов, его сын Арсений и внук Иван.

По словам художников, каждый из них на протяжении всей жизни ищет себя, свой стиль, манеру, технику, жанр и тему. Это путь открытий и достижений, радостных порывов и взлетов. Но это же и путь разочарований, спадов, депрессий, мучительного поиска своего Я.

Петр Алексеевич Милованов родился в 1938 году на Сахалине. Член союза художников России, творческого союза иконописцев «Завет». Окончил Иркутское художественное училище. Работал дизайнером СХКБ, в художественном фонде Союза художников, проектировал и исполнял экспозицию областного краеведческого музея Новосибирска. Художником-конструктором на электронном заводе проектировал электронные бытовые приборы, сувениры, музей трудовой славы. С 1986 по 1996 год трудился в православных храмах Закавказья, Ставропольского края, Пензенской и Воронежской областей. Проектировал иконостасы, кивоты, писал иконы, настенные росписи, реставрировал иконы и иконостасы. Осуществил росписи в нескольких храмах. С 1995 по 2006 расписывал храм Александра Невского в Новосибирске. Участник областных и региональных выставок. Работает в техниках карандаш, акварель, пастель, темпера, масляная живопись. Живет в Новосибирске.

Арсений Милованов родился в 1964 году в Новосибирске. Член союза художников России, творческих объединений «Енисей», «Казачий луг», литературного объединения «Радуга». Окончил Красноярское художественное училище. Участник краевых, региональных и республиканских выставок. Сделал более 70 персональных выставок в городах Красноярского края и СФО. Работает в технике акварели, пастели, масляной живописи. Живет в селе Казачинское Красноярского края.

Иван Милованов родился в Красноярске в 1988 году. Учился в детской художественной школе Зеленогорска. Окончил Новосибирское художественное училище и Красноярский художественный институт. Стипендиат премии губернаторов Красноярского края и Новосибирской области, мэра Новосибирска. Лауреат международной премии «Золотой шар». Работает в технике карандаш, уголь, акварель, масло. Живет в Красноярске.

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Поле одуванчиков и превращение квадрата выставят в музее БердскаПоле одуванчиков и превращение квадрата выставят в музее БердскаПоле одуванчиков и превращение квадрата выставят в музее БердскаПоле одуванчиков и превращение квадрата выставят в музее БердскаПоле одуванчиков и превращение квадрата выставят в музее БердскаПоле одуванчиков и превращение квадрата выставят в музее БердскаПоле одуванчиков и превращение квадрата выставят в музее БердскаПоле одуванчиков и превращение квадрата выставят в музее БердскаПоле одуванчиков и превращение квадрата выставят в музее БердскаПоле одуванчиков и превращение квадрата выставят в музее Бердска

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [13:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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