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На ул. Советской в Бердске в пятницу, 3 февраля, около 13.30 перевернулся автомобиль. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, ДТП произошло в военном городке, в районе магазина «Комбат».
УАЗ «Патриот» упал на левый бок прямо на проезжей части. Его пытались поставить на колеса, но безрезультатно. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», пострадавших в ДТП нет. Сейчас, в 14.15, водитель «уазика»-перевертыша ждет сотрудников ГИБДД. Что стало причиной «кульбита», пока не известно. Проезду по дороге лежащая на боку машина особо не мешает.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [13:25]
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