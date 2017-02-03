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В Бердске сотрудники полиции раскрыли угон, сообщили в пятницу, 3 февраля. в управлении МВД по Новосибирской области.
1 февраля от дома по ул. Плотинной был угнан автомобиль «Тойота Корона Премио». В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полка ДПС у дома по ул. Сибиряков Гвардейцев был задержан ранее не судимый 34-летний житель Бердска.
Подозреваемый был помещен в спецприемник по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ за правление транспортным средством в состоянии опьянения. Выяснилось, что он разъезжал пьяным на угнанном автомобиле.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ — угон. Проводится расследование.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [12:40]
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