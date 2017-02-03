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Изнасиловал и бросил живой в шахту 12-летнюю девочку ее сосед в Новокузнецке

Источник в правоохранительных органах подтвердил имя обвиняемого в убийстве 12-летней новокузнецкой школьницы, озвученное пользователями соцсетей, передает портал city-n.ru. Евгений Бухарин ранее был судим за кражу, сейчас примерный семьянин, охотник, любитель покататься на снегоходе, проживает в Орджоникидзевском районе Новокузнецка.

Интернет-пользователи нашли фото 40-летнего Бухарина в соцсети на странице его несовершеннолетнего сына. На одной из фотографий он стоит рядом с тем самым снегоходом, на котором, по предварительной версии, озвученной Следственным комитетом, он повёз убивать 12-летнюю девочку. Также известно, что жена обвиняемого уже удалила личные данные и фото из соцсети после лавины гневных комментариев.

Новокузнечане, проживающие в Орджоникидзевском районе, утверждают, что мужчина является соседом семьи Реймер, а ранее он работал с отцом Виктории на шахте, поэтому девочка согласилась сесть к нему на снегоход в ответ на предложение подвезти её до сестры – Бухарин был ей знаком.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по предварительной версии следствия, злоумышленник увёз несовершеннолетнюю Викторию Реймер в дом, где совершил в отношении неё насильственное преступление сексуального характера.

Затем он вывез ребенка и сбросил в вeнтиляционный канал недeйствующей шахты «Абaшевская» высотой около 100 метров. Экспертиза показала, что сделал он это, когда девочка ещё была жива, она умерла от травмы головы, шеи и грудной клетки, которую получила при падении с высоты.

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Изнасиловал и бросил живой в шахту 12-летнюю девочку ее сосед в Новокузнецке

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [12:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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