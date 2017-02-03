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Почему нельзя своевременно заменять запись автоответчика?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексин:

Пенсия в нашем городе Бердск доставляется получателям пенсии всегда своевременно. Никаких претензий нет. А вот информацию о доставке пенсии, если срок доставки совпадает с выходным днем, не всегда с первого разу можно узнать по телефону отдела доставки пенсий.

03.02.17 г. позвонил в 10-00 в отдел доставки пенсии. Автоответчик отвечает, что сегодня, второго февраля, пенсия доставляется за четвертое февраля. Но ведь я звоню 3 февраля и зачем мне информация уже за прошедшее 2 февраля? Вторично позвонил в 11-00. Получил такой же ответ.

И лишь в 11-30 автоответчик ответил о том, что сегодня, третьего февраля, пенсия доставляется за третье и пятое февраля. Поэтому невольно возникает вопрос. Неужели нельзя в самом начале рабочего дня заменить запись ответов автоответчиком о доставке пенсии? Ведь это так просто, но очень важно для пенсионеров.

Эту информацию решил довести до читателей, преследуя единственную цель, надеясь на устранение негативно действующих явлений в городе на его жителей.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [12:15]

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