USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Пенсия в нашем городе Бердск доставляется получателям пенсии всегда своевременно. Никаких претензий нет. А вот информацию о доставке пенсии, если срок доставки совпадает с выходным днем, не всегда с первого разу можно узнать по телефону отдела доставки пенсий.
03.02.17 г. позвонил в 10-00 в отдел доставки пенсии. Автоответчик отвечает, что сегодня, второго февраля, пенсия доставляется за четвертое февраля. Но ведь я звоню 3 февраля и зачем мне информация уже за прошедшее 2 февраля? Вторично позвонил в 11-00. Получил такой же ответ.
И лишь в 11-30 автоответчик ответил о том, что сегодня, третьего февраля, пенсия доставляется за третье и пятое февраля. Поэтому невольно возникает вопрос. Неужели нельзя в самом начале рабочего дня заменить запись ответов автоответчиком о доставке пенсии? Ведь это так просто, но очень важно для пенсионеров.
Эту информацию решил довести до читателей, преследуя единственную цель, надеясь на устранение негативно действующих явлений в городе на его жителей.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [12:15]
[18:10] Французский «Леруа Мерлен» и алтайский «Киномир» присматриваются к Бердску
[17:35] Кто должен чистить от снега парковки в Бердске — город или бизнес?
[17:25] Импортные инвалидные коляски дешевле отечественных
[18:10] Французский «Леруа Мерлен» и алтайский «Киномир» присматриваются к Бердску
[17:35] Кто должен чистить от снега парковки в Бердске — город или бизнес?
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.
Пасмурно, ветер: южный