О появлении новой схемы отмывания денежных средств «Ъ» рассказали участники банковского рынка. Теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП.

В ЦБ сообщили, что знают о существовании схемы. «По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год,— уточнили в пресс-службе ЦБ.— Всего же суды приняли решения по искам (имеющим признаки такой схемы.— «Ъ») на сумму более 37 млрд руб. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.».

Сама по себе схема с использованием судебных решений не нова. Именно суды были ключевым элементом так называемой молдавской схемы хищения и вывода из России средств, широко использовавшейся в 2010-2013 годах. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица—гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. В рамках «молдавской» схемы из России было выведено более $20 млрд. Как Россия и Молдавия объединили усилия в борьбе с отмыванием десятков миллиардов долларов

Новая схема уникальна тем, что включение судебных приставов делает ее практически неуязвимой. Схема со всех сторон защищена законодательно и до сих пор применяется. «Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении,— указывают в Банке России.— Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний».

При этом в ЦБ отмечают, что, как показывают проверки, по факту по указанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. То есть выявить их в принципе вполне реально. Однако суды не имеют ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга и сопоставлять объемы взыскания с масштабом деятельности должника.

В Верховном суде отказались от комментариев относительно участия судов в схеме. «Если в запросе ставится вопрос о толковании нормы права, разъяснении ее применения или правовой оценке судебных актов, выработке правовой позиции по запросу, проведении анализа судебной практики и пр., это является основанием, исключающим возможность предоставления информации о деятельности судов»,— сообщили в пресс-службе суда.

Судебные приставы на своем этапе также не могут остановить мошенников. ФССП не имеет полномочий по оценке судебных решений, а только исполняет их. В пресс-службе ФССП на запрос «Ъ» сообщили, что «вопросы, поставленные в запросе (о существовании, взаимодействии с ЦБ и другими ведомствами по данному вопросу и попытках пресечения схем со стороны службы.— «Ъ»), не находятся в компетенции Федеральной службы судебных приставов».

Следующим звеном являются банки, но и они поделать ничего не могут. Поручение о переводе средств поступает фактически не от участника схемы, а от государственного ведомства — ФССП, и банки отказать в его исполнении не имеют права. «Банки оказались заложниками ситуации, даже если признаки операции указывают на то, что она может относиться к числу операций по выводу активов за рубеж, отказать в исполнении судебного решения у нас нет оснований,— признает топ-менеджер банка из топ-10.— В таких случаях мы в рамках 115-ФЗ можем лишь уведомить о таких операциях уполномоченные органы». Почему банкам нужно тщательно следить не только за своими клиентами, но и, по возможности, за чужими

Чтобы обеспечить противодействие схеме в рамках действующего законодательства, Банк России планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций, сообщили в ЦБ. Согласно им, в рамках реализации собственных правил внутреннего контроля банкам следует принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных. При этом банку следует проявить повышенное внимание ко всем операциям такого клиента, использовать право на отказ в проведении иных его операций и в случае неоднократного отказа в течение года использовать право на расторжение договоров счета.

Другим вариантом решения проблемы может быть реформа третейских судов, реализуемая сейчас. По словам партнера юридической компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова, в ее рамках ужесточены требования к созданию третейских судов. «Теоретически такая схема может перекочевать в обычные суды,— продолжает юрист.— Однако арбитражные суды все-таки должны более содержательно подходить к решению таких вопросов и изучать, например, вопрос о том, насколько решение о взыскании может нарушить права других кредиторов, то есть не просто формально удовлетворять требования истца лишь на том основании, что должник готов погасить свой долг».

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